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Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями ураганов

Происшествия
13 октября, 1:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Сильнее всего от стихийных бедствий пострадали штаты Техас, Флорида, а также Пуэрто-Рико

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Ураган "Ирма", Пуэрто-Рико

Ураган "Ирма", Пуэрто-Рико

© REUTERS/Alvin Baez

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса в четверг на заседании приняла законопроект о выделении $36,5 млрд на оказание помощи районам страны, пострадавшим в результате недавних ураганов и лесных пожаров. За данное решение проголосовали 353 конгрессмена, лишь 69 высказались против.

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Из этой суммы $18,7 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое, в частности, занимается ликвидацией последствий ураганов, ударивших по Техасу, Флориде и Пуэрто-Рико. Эти средства также могут быть использованы для выдачи льготных кредитов населению. Другие $16 млрд пойдут на страховые выплаты лишившимся крова местным жителям, участвующим в специальной госпрограмме, бюджет которой уже исчерпан.

Пожарные службы, сражающиеся с лесными пожарами в Калифорнии, согласно законопроекту, получат из бюджета 576,5 млн. Оставшиеся $1,27 млрд будут потрачены на закупку продовольствия для жителей Пуэрто-Рико.

Теперь эта инициатива поступит на рассмотрение Сената. Если верхняя палата не внесет в текст каких-либо изменений и поддержит его, то он будет направлен на подпись к президенту.

Это уже не первый законопроект об оказании помощи пострадавшим от ураганов. Так, в начале сентября американский Конгресс утвердил выделение $15,25 млрд, которые предназначались для Техаса.

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