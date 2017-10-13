Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями ураганов

Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями урагановПроисшествия 13 октября, 1:55
Движение на улицах в центре Москвы перекроют из-за фестиваля молодежи и студентовОбщество 13 октября, 0:57
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в СШАМеждународная панорама 13 октября, 0:52
Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома ПлесецкКосмос 13 октября, 0:14
"Спартак" сыграет с "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболуСпорт 13 октября, 0:09
Reuters: лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в ЛиберииСпорт 12 октября, 23:36
Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги нацийСпорт 12 октября, 23:34
Итудис: баскетболист Клиберн был очень важен для ЦСКА в матче против "Милана"Спорт 12 октября, 23:19
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержкамиПолитика 12 октября, 22:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса в четверг на заседании приняла законопроект о выделении $36,5 млрд на оказание помощи районам страны, пострадавшим в результате недавних ураганов и лесных пожаров. За данное решение проголосовали 353 конгрессмена, лишь 69 высказались против.
Из этой суммы $18,7 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое, в частности, занимается ликвидацией последствий ураганов, ударивших по Техасу, Флориде и Пуэрто-Рико. Эти средства также могут быть использованы для выдачи льготных кредитов населению. Другие $16 млрд пойдут на страховые выплаты лишившимся крова местным жителям, участвующим в специальной госпрограмме, бюджет которой уже исчерпан.
Пожарные службы, сражающиеся с лесными пожарами в Калифорнии, согласно законопроекту, получат из бюджета 576,5 млн. Оставшиеся $1,27 млрд будут потрачены на закупку продовольствия для жителей Пуэрто-Рико.
Теперь эта инициатива поступит на рассмотрение Сената. Если верхняя палата не внесет в текст каких-либо изменений и поддержит его, то он будет направлен на подпись к президенту.
Это уже не первый законопроект об оказании помощи пострадавшим от ураганов. Так, в начале сентября американский Конгресс утвердил выделение $15,25 млрд, которые предназначались для Техаса.