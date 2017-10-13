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Экологи выявили факты добычи краснокнижного сахалинского тайменя в реке на севере острова

Происшествия
13 октября, 2:54 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 13, октября. /ТАСС

Организация "Экологическая вахта Сахалина" провела рейд в в Ногликском районе

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" зарегистрировала факты добычи краснокнижного сахалинского тайменя в реке на севере острова. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

"Экологическая вахта Сахалина" провела рейд по охране исчезающего сахалинского тайменя в реке Набиль и одноименном заливе в Ногликском районе. В результате обнаружена, что река Набиль в районе ее разветвленной дельты буквально нашпигована браконьерскими сетями, ориентированными прежде всего на добычу сахалинского тайменя, о чем говорит и крупный размер ячеи, и значительная толщина сетного материала. В нескольких местах русло Набиля было перегорожено от берега до берега; сети стояли также и в самом заливе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все обнаруженные сети длиной по 30-40 метров каждая были сняты, вывезены на берег и уничтожены. В некоторых из них находились уже погибшие неполовозрелые таймени, которые были оставлены в реке.

Сахалинский таймень находится под угрозой полного уничтожения и поэтому занесен в Красные книги России и Сахалинской области. Недавнее исследование Сахалинского государственного университета показало, что при существующем уровне браконьерства (вылов от 30 до 75 особей в сутки) сахалинский таймень исчезнет из бассейна Набильского залива - в лучшем случае через 12 лет, в худшем - уже через пять.

"Эковахта Сахалина" считает, что единственный действенный способ сохранить уникальную популяцию сахалинского тайменя в системе Набильского залива - создать здесь региональный заказник. С 2012 года общественная организация регулярно обращается в правительство Сахалинской области с соответствующими предложениями.

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