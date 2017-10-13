Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число отравившихся в магаданской школе детей увеличилось до 19

Происшествия
13 октября, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице находилось семь учеников из разных классов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество детей, отравившихся в столовой школы номер 30 города Магадана, выросло до 19. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора Магаданской области.

"Выявлено 19 заболевших, из них 9 госпитализировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице находилось семь учеников из разных классов, им от девяти до 16 лет. Все они учатся в первую смену, их госпитализировали 10-11 октября в связи с плохим самочувствием. Еще 10 человек проходили лечение дома.

Материалы об административном приостановлении деятельности столовой в четверг были переданы в суд, сообщили в управлении.

По данным регионального Минздрава, заболевшим поставлен предварительный диагноз "Пищевая токсикоинфекция". Уточненный диагноз будет назван в начале следующей недели.

В прокуратуре Магаданской области сообщили, что по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления организована проверка. Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку. Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило о нарушениях требований санитарного законодательства в столовой школы номер 30.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Темы дня
Новости партнеров
Реклама