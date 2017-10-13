Число отравившихся в магаданской школе детей увеличилось до 19

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество детей, отравившихся в столовой школы номер 30 города Магадана, выросло до 19. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора Магаданской области.

"Выявлено 19 заболевших, из них 9 госпитализировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице находилось семь учеников из разных классов, им от девяти до 16 лет. Все они учатся в первую смену, их госпитализировали 10-11 октября в связи с плохим самочувствием. Еще 10 человек проходили лечение дома.

Материалы об административном приостановлении деятельности столовой в четверг были переданы в суд, сообщили в управлении.

По данным регионального Минздрава, заболевшим поставлен предварительный диагноз "Пищевая токсикоинфекция". Уточненный диагноз будет назван в начале следующей недели.

В прокуратуре Магаданской области сообщили, что по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления организована проверка. Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку. Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило о нарушениях требований санитарного законодательства в столовой школы номер 30.