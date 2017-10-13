СМИ: четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Швеции

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Не менее четырех человек получили травмы в четверг в результате стрельбы в центре города Треллеборг на юге Швеции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
По ее данным, информация об инциденте поступила в полицию в 23:30 мск. Раненые были госпитализированы.
Подробностей о стрелявших и состоянии пострадавших пока не приводится.
При этом отмечается, что начата полицейская операция по поиску "одного или нескольких правонарушителей". Район оцеплен для проведения расследования.