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CNN: более 6,2 тыс. жителей северной Калифорнии остались без электричества из-за пожаров

Происшествия
13 октября, 4:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

Число погибших в результате пожаров возросло до 29

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© AP Photo/Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Дома 6,2 тыс. человек обесточены в результате последствий природных пожаров в округе Напа на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на данные департамента лесных угодий и противопожарной охраны штата.

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Согласно этим сведениям, на борьбу с огнем мобилизованы около восьми тысяч пожарных. "Несмотря на определенный прогресс, мы еще не скоро добьемся перелома ситуации", - отметил начальник департамента Кен Пимлотт.

Число жертв стихийного бедствия возросло до 29 человек, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек. В настоящее время не потушены еще 22 очага пожаров на территории суммарной площадью 77 тыс. га.

Власти пытаются установить местонахождение около 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.

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