Аэропорт Анадыря возобновил прием самолетов после циклона

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт Анадырь (Угольный) на Чукотке возобновил авиасообщение, прерванное циклоном. В пятницу авиаузел принимает и выпускает на маршруты все типы воздушных судов, сообщил ТАСС директор аэропорта Олег Дикий.
"Прерванное в четверг из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, авиасообщение, восстановлено в пятницу. Сегодня ожидаются отправка и прибытие нескольких рейсов, совершающих перелеты по внутрирегиональным маршрутам, а также даальнемагистральные рейсы. В том числе, прибудет самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", которому в четверг из-за непогоды пришлось задержаться в Магадане", - пояснил Олег Дикий.
Ранее ТАСС сообщал, что в четверг на побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей оказывал влияние беринговоморский циклон. Скорость ветра в Чаунском и Анадыырском районах Чукотки достигала 28-30 м/с.