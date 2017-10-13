В Чите подростки избили школьницу и выложили видео в интернет

ЧИТА, 13 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка начата после появления в интернете видеозаписи с избиением девочки подростками в Чите. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал Марков.

В пресс-службе регионального УМВД факт избиения подтвердили. "10 октября в медицинское учреждение обратилась учащаяся девятого класса одной из школ Читы. У нее были ссадины и синяки, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, ранее между школьницей и избившими ее подростками установились неприязненные отношения. "Трое подозреваемых уже установлены и доставлены в отдел полиции, принимаются меры к установлению остальных участников конфликта", - сказали в пресс-службе.