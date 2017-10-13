Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело по факту смерти ребенка в Комсомольске-на-Амуре возбудили в Хабаровском крае

Происшествия
13 октября, 5:00 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 13, октября. /ТАСС

В сообщении СК говорится, что расследование дела находится на контроле руководства краевого управления

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК по Хабаровскому краю взяло на контроль расследование уголовного дела по факту смерти воспитанника детского сада в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

"Для выяснения причины смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что ребенок 11 октября в детском саду почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, где и скончался.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
3
"Известия": россияне в 2019 году смогут экономить на электричестве до 40%
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФ
6
ЮНЕСКО. Досье
7
В Чите подростки избили школьницу и выложили видео в интернет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама