Дело по факту смерти ребенка в Комсомольске-на-Амуре возбудили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК по Хабаровскому краю взяло на контроль расследование уголовного дела по факту смерти воспитанника детского сада в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

"Для выяснения причины смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что ребенок 11 октября в детском саду почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, где и скончался.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.