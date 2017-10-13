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В Приморье задержали нелегальных сборщиков орехов

Происшествия
13 октября, 6:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, октября. /ТАСС

Полицейские составили 13 административных протоколов в отношении сборщиков дикоросов и их работодателя, жителя Приморского края

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ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Полиция и дружинники задержали иностранцев, которые нелегально занимались заготовкой кедрового ореха в Приморье, где уже около недели борются с лесными пожарами. Сборщиков, которые в лесу разводят костры, называют одними из виновников пожаров. По мнению властей, одной из основных причин лесных пожаров в крае является варварская заготовка дикоросов, при которой бригады приходят в леса, обрывают и шишки, и ветки, и верхушки кедра, и на месте сжигают последние.

"В межмуниципальный отдел МВД России "Партизанский" поступила информация о том, что в лесном массиве недалеко от поселка Николаевка иностранные граждане занимаются заготовкой кедрового ореха. Для проверки этих сведений в указанное место выехали сотрудники полиции совместно с членами добровольной народной дружины. На месте было установлено, что граждане Узбекистана занимаются незаконной заготовкой кедрового ореха на территории Партизанского района. Как показала проверка, у работодателя и самих нелегалов не было разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы МО МВД России "Партизанский".

В отношении задержанных составили административные протоколы, также административному наказанию подвергся житель Приморского края, который выступал в роли работодателя. В общей сложности составлено 13 административных протоколов, правонарушителям выписали штрафы.

В Приморье из-за лесных пожаров с 12 октября введен особый противопожарный режим. По данным администрации края на утро пятницы, в регионе действует 28 лесных пожаров на площади почти 1,7 тыс. га, все они локализованы.

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