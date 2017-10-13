Дальневосточный военсуд в Хабаровске вынес приговор вербовщику в ИГ из Киргизии

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ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор за склонение граждан к участию в деятельности организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Хабаровского края.
"Гражданин Кыргызской Республики, 1994 года рождения, ранее не судимый, признан виновным в том, что являясь приверженцем радикальных течений ислама, в мае 2017 года склонял граждан к участию в деятельности террористической организации. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном гл. 40. 1 УПК РФ в составе коллегии из трех судей", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Подсудимый в мае 2017 года рассказывал своим знакомым о необходимости ведения священной войны "джихад" против "неверных" и помощи членам ИГ "в свержении легитимной власти Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории радикального исламского государства".
Окружным военсудом гражданину Киргизии назначено наказание - 4 года лишения свободы, без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что государственное обвинение по делу поддержал в суде первый заместитель прокурора края Валентином Волковым.
"Приговор не вступил в законную силу", - добавила представитель краевой прокуратуры.