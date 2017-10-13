Пассажиры севшего на мель в ХМАО теплохода доставлены в поселок Березово

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пассажиры судна "Метеор-134", которое село на мель на реке в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО- Югра) доставлены в поселок Березово. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"Вечером 12 октября поступило сообщение о том, что в районе 30-го километра реки Северная Сосьва катер сел на мель, следовал по маршруту Салехард - Березово. Пассажиров эвакуировали, всех доставили в пункт назначения", - сказали там.

По данным ведомства, на борту находилось 26 пассажиров, 6 членов экипажа.

"Пострадали два человека, у них легкие травмы рук, от госпитализации они отказались", - уточнили в пресс-службе, отметив, что материалы направлены в следственный комитет.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за севшего в четверг на мель судна.

"По данному факту прокуратура на транспорте начала проверку", - сказала собеседница агентства.

В Уральском следственном управление на транспорте СК РФ добавили, что ведомство также приступило к проверке по данному факту. "Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Проверка проводится на наличие нарушений по статьям УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Северречфлот" (хозяин судна - прим. ТАСС) начала расследование ЧП. "Судно пока не снято с мели, это будет сделано ближе к вечеру", - пояснили там.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло. Теплоход принадлежит компании "Северречфлот".