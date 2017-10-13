Полиция в Приамурье нашла мальчика, о похищении которого сообщил СК

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в пятницу нашли мальчика, пропавшего ранее в Зейском районе Амурской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В четверг пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила, что вечером 8 октября подозреваемый 1979 года рождения, введя в заблуждение законных представителей 11-летнего мальчика, увел его из дома в селе Овсянка Зейского района. Было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего".
"Мальчик находился с гражданином 1979 года рождения. Мужчину с несовершеннолетним оперативники обнаружили в микрорайоне Благовещенска. Полицейские доставили их в Следственное управление СК РФ по Амурской области для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального УМВД.