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Заключенные убили двух охранников при попытке побега из тюрьмы на востоке США

Происшествия
13 октября, 7:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

Еще десять человек получили ранения, сообщили в управлении общественной безопасности Северной Каролины

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Двое заключенных убили двух охранников и ранили десять человек при попытке побега из тюрьмы в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом сообщило управление общественной безопасности Северной Каролины.

"Попытка побега совершена из исправительного учреждения в Элизабет-Сити. Устроен поджог в швейной мастерской тюрьмы. Несколько сотрудников были ранены", - информировало в своем Twitter управление. "Двое сотрудников были убиты во время попытки побега", - уточнило позже ведомство.

Официальный представитель управления Кейт Экри, отвечая на запрос телекомпании NBC, уточнила, что инцидент произошел около 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) в швейном цехе. "Там шьется роба для заключенных в штате", - сказала Экри.

Пострадавшие были доставлены в больницу Элизабет-Сити. Трое из них позднее были переведены в госпиталь Сентара - Норфолк в штате Вирджиния.

Управление общественной безопасности Северной Каролины информировало, что "ни одному из заключенных не удалось бежать". "Всех узников пересчитали три раза, отсутствующих нет", - добавило управление. По его словам, исправительное учреждение, в котором на данный момент отбывают наказание 729 человек, переведено на режим строгой изоляции.

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