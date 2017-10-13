Заключенные убили двух охранников при попытке побега из тюрьмы на востоке США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Двое заключенных убили двух охранников и ранили десять человек при попытке побега из тюрьмы в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом сообщило управление общественной безопасности Северной Каролины.
"Попытка побега совершена из исправительного учреждения в Элизабет-Сити. Устроен поджог в швейной мастерской тюрьмы. Несколько сотрудников были ранены", - информировало в своем Twitter управление. "Двое сотрудников были убиты во время попытки побега", - уточнило позже ведомство.
Attempted escape at Pasquotank CI in Eliz City around 3:30 pm. Fire set in sewing plant. Several employees injured. More info when avail.— NC Public Safety (@NCPublicSafety) 12 October 2017
Официальный представитель управления Кейт Экри, отвечая на запрос телекомпании NBC, уточнила, что инцидент произошел около 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) в швейном цехе. "Там шьется роба для заключенных в штате", - сказала Экри.
Пострадавшие были доставлены в больницу Элизабет-Сити. Трое из них позднее были переведены в госпиталь Сентара - Норфолк в штате Вирджиния.
Управление общественной безопасности Северной Каролины информировало, что "ни одному из заключенных не удалось бежать". "Всех узников пересчитали три раза, отсутствующих нет", - добавило управление. По его словам, исправительное учреждение, в котором на данный момент отбывают наказание 729 человек, переведено на режим строгой изоляции.