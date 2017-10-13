Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Кении из-за попадания птицы в двигатель

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из кенийского города Момбаса в Стамбул, в пятницу вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, на борту лайнера находились 127 человек. Инцидент произошел вскоре после взлета. Перед посадкой самолет в течение часа кружил над аэропортом Момбасы, чтобы сбросить лишнее горючее.
В результате произошедшего никто не пострадал. После проверки самолет вновь вылетел в пункт назначения.