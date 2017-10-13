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В Москве неизвестный ранил мужчину из травматического оружия у ТЦ "Авиапарк"

Происшествия
13 октября, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Пострадавший госпитализирован с переломами и многочисленными травмами

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, ранившего мужчину из травматического пистолета на автостоянке на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в четверг вечером.

"На автостоянке торгового центра по адресу: Ходынский бульвар, д. 4 неизвестный выстрелил в мужчину, 1981 года рождения, из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован с переломами и многочисленными травмами. По факту стрельбы проводится проверка.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр "Авиапарк".

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