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В приюте под Тверью незаконно усыпили более 200 собак ради прибыли

Происшествия
13 октября, 10:39 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 13, октября. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело

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ТВЕРЬ, 13 октября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте для бродячих животных в поселке Рамешки. Как сообщила в пятницу помощник руководителя регионального управления СК Валерия Павлова, более 200 собак незаконно усыпили для экономии средств на их содержании и получении прибыли.

"Бежецким следственным отделом СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору", - сказала представитель СК.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев в текущем году частная фирма в поселке Рамешки по контракту с муниципальными властями занималась отловом и содержанием безнадзорных животных.

"В целях извлечения прибыли сотрудники организации умышленно не осуществляли уход за ними, не кормили животных, что приводило к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели", - отметили в региональном СК.

Кроме того, следователи считают, что в сговор с компанией также вступили сотрудники государственной станции по борьбе с болезнями животных Рамешковского района, которые выдавали незаконные заключения о состоянии здоровья безнадзорных собак.

"На основании данных документов умерщвлено 205 безнадзорных собак", - заключили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымают документацию организаций и осматривают место происшествия.

Согласно названной статье УК РФ, максимальное наказание для виновных в преступлении составляет два года лишения свободы.

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