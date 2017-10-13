В приюте под Тверью незаконно усыпили более 200 собак ради прибыли

Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Путин поздравил худрука "Ленкома" с днем рожденияКультура 13 октября, 10:57
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра БурковаПолитика 13 октября, 10:25
"Ведомости": Gett попросил ФАС проверить деятельность "Яндекс.Такси"Экономика и бизнес 13 октября, 10:14
Прямой эфир из операционных показали хирургам в кинотеатре НовосибирскаСибирь 13 октября, 10:04
Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в ТяньцзинеСпорт 13 октября, 9:59
Компетенции по автоматике и управлению БПЛА представят на WorldSkills Hi-Tech на УралеНовости Урала 13 октября, 9:55
Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 13 октября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте для бродячих животных в поселке Рамешки. Как сообщила в пятницу помощник руководителя регионального управления СК Валерия Павлова, более 200 собак незаконно усыпили для экономии средств на их содержании и получении прибыли.
"Бежецким следственным отделом СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору", - сказала представитель СК.
По версии следствия, в течение нескольких месяцев в текущем году частная фирма в поселке Рамешки по контракту с муниципальными властями занималась отловом и содержанием безнадзорных животных.
"В целях извлечения прибыли сотрудники организации умышленно не осуществляли уход за ними, не кормили животных, что приводило к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели", - отметили в региональном СК.
Кроме того, следователи считают, что в сговор с компанией также вступили сотрудники государственной станции по борьбе с болезнями животных Рамешковского района, которые выдавали незаконные заключения о состоянии здоровья безнадзорных собак.
"На основании данных документов умерщвлено 205 безнадзорных собак", - заключили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымают документацию организаций и осматривают место происшествия.
Согласно названной статье УК РФ, максимальное наказание для виновных в преступлении составляет два года лишения свободы.