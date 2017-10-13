Автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 13 октября. /ТАСС/. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту ДТП в Туймазинском районе Башкирии, в результате которого пострадали четыре школьника. Об этом сообщила в пятницу старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Светлана Абрамова.
Инцидент произошел около 10:00 мск на 1 км автодороги Октябрьский - Япрыково - Туймазы.
"Организована доследственная проверка. По предварительным данным, 26-летний местный житель ехал на автомобиле без права управления транспортным средством. Он не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, которые двигались по обочине дороги, четверо подростков обратились за медицинской помощью", - сказала Абрамова.
При этом по данным ГИБДД по Башкирии, в больницу для осмотра отправлены двое школьников 13 лет. На место выехала следственно-оперативная группа, производится осмотр. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Абрамова.
В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что авария произошла в селе Япрыково.
"Двенадцать школьников вместе со своей учительницей шли на экскурсию в лес. По дороге восьмиклассники решили сфотографироваться возле стелы. В этот момент на повороте 26-летний водитель не справился с управлением и его машину занесло, по инерции автомобиль боком задел учащихся", - уточнили в пресс-службе обстоятельства ДТП, добавив, что алкоголя в крови водителя не обнаружено.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, добавили в МВД по республике.