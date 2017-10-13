Более 500 человек эвакуировали из школы в Архангельской области из-за задымления

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Учащихся и педагогов средней школы № 82 города Котласа в Архангельской области эвакуировали в пятницу утром из-за задымления, которое возникло в результате короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Архангельской области.
"На первом этаже здания школы в столовой произошло замыкание в щитке, возникло слабое задымление без горения. После сообщения от очевидцев оперативные службы прибыли на место через четыре минуты. Была проведена эвакуация, эвакуировано 488 учеников и 35 педагогов", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что учеников отпустили домой. Занятия в школе перенесли на субботу, 14 октября.