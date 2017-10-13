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В Саратове школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

Происшествия
13 октября, 12:08 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 13, октября. /ТАСС

Пострадавший доставлен в больницу с сотрясением мозга

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САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Врачи доставили в одну из больниц Саратова 15-летнего школьника после того, как в него выстрелил из пневматического пистолета одноклассник, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Подросток доставлен в одну из больниц Саратова 12 октября. Установлено, что телесные повреждения он получил в ходе конфликта с другим учеником школы, во время случайного выстрела из пневматического оружия", - пояснили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, у подростка сотрясение головного мозга. По предварительным данным, один из подростков купил пневматический пистолет в торговом центре и в тот же день принес его в школу.

В одноклассника он не целился и попал случайно. В пресс-службе добавили, что оба мальчика до сих пор в поле зрения полиции не попадали. Проводится проверка, родителей обоих подростков привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а самих школьников поставят на учет.

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