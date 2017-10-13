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Чиновники Госавтодорнадзора по Карелии отправятся под суд за взятки на 6 млн руб.

Происшествия
13 октября, 12:02 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 13, октября. /ТАСС

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получали взятки от грузоперевозчиков за освобождение их от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела Государственного автодорожного надзора по Карелии Евгений Шелковников и начальник отдела ведомства Денис Краснопевцев предстанут перед судом по обвинению взяток от грузоперевозчиков на 6 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба карельского управления СК РФ.

"По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и после его вручения обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Шелковников и Краснопевцев получали от грузоперевозчиков взятки за освобождение их от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов, не помещение фур на штрафстоянку, а также выпуск задержанных за нарушения транспортных средств со специализированных стоянок.

"Общая сумма взяток составила более шести млн рублей", - отметили в ведомстве.

Преступления были раскрыты сотрудниками регионального управления СК, ФСБ по Карелии и МВД по республике. Обвиняемые находятся под арестом с января 2017 года.

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