Пожар в ТЦ "Перспектива" в Чехове потушен

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели полностью потушили пожар в торговом центре "Перспектива" в Чехове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.
"Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Пожар в торговом центре на улице Полиграфистов начался около полуночи. Общая площадь возгорания составила 3 тыс. квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли. Огонь угрожал бензозаправке, находившийся в 50 метрах от торгового центра. "Благодаря героическим усилиям пожарных ее удалось отстоять от пожара и тем самым не допустить тяжелых последствий", - сообщили в ГУ МЧС.
В 02:20 мск возгорание было локализовано.