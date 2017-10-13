Пожар в ТЦ "Перспектива" в Чехове потушен

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели полностью потушили пожар в торговом центре "Перспектива" в Чехове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре на улице Полиграфистов начался около полуночи. Общая площадь возгорания составила 3 тыс. квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли. Огонь угрожал бензозаправке, находившийся в 50 метрах от торгового центра. "Благодаря героическим усилиям пожарных ее удалось отстоять от пожара и тем самым не допустить тяжелых последствий", - сообщили в ГУ МЧС.

В 02:20 мск возгорание было локализовано.