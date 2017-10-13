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Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в Брюсселе

Происшествия
13 октября, 13:25 дата обновления: 13 октября, 13:38 UTC+3

Спасатели эвакуировали людей

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Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Более десяти человек госпитализированы с отравлением "токсичным дымом" в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация.

Об этом говорится в распространенном здесь в пятницу заявлении Совета ЕС.

В нем утверждается, что причиной инцидента стала поломка вентиляционной системы на кухне. Совет ЕС уверяет, что инцидент не помешает проведению 19-20 октября в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза.

"Поломка вентиляционной системы на кухне здания "Европа" привела к скоплению токсичного дыма в технических помещениях, в результате чего ряд представителей технического персонала почувствовали себя плохо", - говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС. На место были вызваны спасатели и машины скорой помощи, которые провели эвакуацию людей из помещений и госпитализировали более десяти пострадавших.

"Действуя по принципу "безопасность прежде всего", мы приняли решение эвакуировать весь персонал здания "Европа" в [соседний] комплекс "Юстус Липсиус" (также принадлежащий Совету ЕС - прим. ТАСС) в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что служба безопасности европейских институтов во взаимодействии с бельгийскими структурами уже начали расследование инцидента.

В свою очередь бельгийский телеканал VRT сообщил, что из здания "Европа" госпитализированы с отравлением дымом 17 человек. 

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