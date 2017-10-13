"Сапсан" насмерть сбил подростка под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил подростка в районе города Тосно Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах региона.

"Подросток попал под колеса скоростного поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Москва, 12 октября около 10:00 мск. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, личность подростка устанавливается. Проводится проверка по факту происшествия.

1 октября 2017 года на Ленинградском направлении Московской железной дороги "Сапсан" сбил двух мужчин, которые от полученных травм скончались на месте. Еще один случай гибели человека произошел 23 августа 2017 года.

Под колеса скоростного поезда попала молодая девушка, до этого "Сапсан" насмерть сбил мужчину в мае текущего года.