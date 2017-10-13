Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова передала в следственные органы жалобу жителя Чечни на якобы насилие над ним

Происшествия
13 октября, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Омбудсмен также проверит информацию, что лица нетрадиционной сексуальной ориентации используют информацию о насилии над ними для выезда за рубеж

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что передала в следственные органы жалобу от человека нетрадиционной сексуальной ориентациии, который якобы подвергся насилию в Чечне.

"Один человек ко мне обратился с этой [гомосексуальной] ориентацией, я направила обращение в следственные органы, и следственные органы сегодня работают", - сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможных фактах насилия в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории Чечни.

По словам Москальковой, в настоящий момент известно, что есть заявитель, "а когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме всей информации".

Омбудсмен также сообщила, что проверит информацию, согласно которой некоторые люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией используют информацию о фактах насилия для упрощения эмиграции. "Ко мне также обратились люди нетрадиционной ориентации, которые сообщают о том, что члены ЛГБТ используют информацию о насилии для того, чтобы выехать за рубеж", - сказала Москалькова. "У меня такое обращение имеется с данными, и я, наверное, буду вынуждена его проверить, чтобы все было объективно", - добавила она.

Ранее в "Новой газете" появилась серия публикаций, в которых утверждалось, что жители Чечни якобы преследуются в республике, в том числе за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама