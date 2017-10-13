Москалькова передала в следственные органы жалобу жителя Чечни на якобы насилие над ним

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что передала в следственные органы жалобу от человека нетрадиционной сексуальной ориентациии, который якобы подвергся насилию в Чечне.
"Один человек ко мне обратился с этой [гомосексуальной] ориентацией, я направила обращение в следственные органы, и следственные органы сегодня работают", - сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможных фактах насилия в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории Чечни.
По словам Москальковой, в настоящий момент известно, что есть заявитель, "а когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме всей информации".
Омбудсмен также сообщила, что проверит информацию, согласно которой некоторые люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией используют информацию о фактах насилия для упрощения эмиграции. "Ко мне также обратились люди нетрадиционной ориентации, которые сообщают о том, что члены ЛГБТ используют информацию о насилии для того, чтобы выехать за рубеж", - сказала Москалькова. "У меня такое обращение имеется с данными, и я, наверное, буду вынуждена его проверить, чтобы все было объективно", - добавила она.
Ранее в "Новой газете" появилась серия публикаций, в которых утверждалось, что жители Чечни якобы преследуются в республике, в том числе за нетрадиционную сексуальную ориентацию.