Источник: при обрушении лесов на диспетчерской станции "Транснефти" пострадали 15 человек

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Обрушение строительных лесов произошло на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефти" в Кировской области, число пострадавших составляет 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"При проведении ремонтных работ на резервуаре произошло обрушение строительных лесов. Пострадали 15 человек, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
ЧП произошло на линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в одноименном населенном пункте.
В Минздраве региона также сообщили о 15 пострадавших. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава региона Ольга Казанцева.
"15 человек пострадало, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Туда были направлены два вертолета санитарной авиации из Кирова. Сейчас кировские специалисты находятся там, на базе Уржумской больницы и решается вопрос о дальнейшей тактике лечения пациентов", - пояснила она.
По словам собеседницы агентства, если будет необходимость, "тяжелые" больные будут переведены в специализированные учреждения Кирова. Пока все пострадавшие находятся в Уржумской больнице.
Ранее в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ говорилось о четырех пострадавших.
"13 октября в 12:15 на линейной производственно-диспетчерской станции ЛПДС "Лазарево" (производственное подразделение АО "Транснефть-Прикамье" - Казанское районное нефтепроводное управление) во время проведения работ на нефтяном резервуаре № 93 подрядной организацией ООО "Спецстрой-Сервис" произошло обрушение строительный лесов. Пострадало четверо рабочих, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
АО "Транснефть-Прикамье" - одно из крупнейших дочерних структур ПАО "Транснефть". Обеспечивает работу более 6000 км магистральных нефтепроводов, в том числе более 267 км подводных переходов. В составе предприятия пять районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых расположены на территории 11 субъектов Российской Федерации.