В Карелии выясняют причину гибели 2,5 тыс. норок и лис на единственной звероферме региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Ветеринары Карелии выясняют причину гибели 2,5 тыс. норок и лис на единственной в Карелии звероферме АО "Пряжинское" в поселке Пряжа, сообщил в пятницу журналистам министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир Лабинов. По его мнению, падеж животных связан не с голодом, а с их возможным заболеванием из-за того, что вовремя не делались профилактические прививки.

Ранее работники фермы, которая в течение нескольких месяцев переживает кризис из-за неустойчивого финансового положения, сняли видео о гибели животных. По их мнению, звери погибли из-за голода.

"Падеж животных, на мой взгляд, гораздо в большей степени связан... не с недокормом, он связан с отсутствием осуществления противоэпизоотических мероприятий, которые ведут к ослаблению иммунитета <...> Я дал поручение провести дополнительный отбор патологического материала падших животных, чтобы в рамках дополнительных исследований представить более объективную картину, поставить более точный диагноз причин гибели животных. Такие данные будут получены 16 октября", - сказал Лабинов.

По его словам, на ферме содержится до 10 тыс. голов пушного зверя, с 1 октября погибло около 2,5 тыс. животных. Лабинов опроверг информацию, что из-за голода животные стали поедать друг друга. Он сообщил, что профилактика вирусных заболеваний на ферме не проводилась с весны, в АО "Пряжинское" направлялись предписания о необходимости ее проведения, применялись штрафные санкции.

Лабинов отметил, что на складе фермы имеется запас кормов, который руководство зверофермы оценивает в 30 тонн. Его хватит на период технологического выращивания зверя - до начала ноября, после чего животных забьют. Проводить профилактические прививки в настоящее время бессмысленно, так как прошли все сроки, сказал он.

Комментарий владельца АО "Пряжинское" (с 2015 года им является бизнесмен Айво Халлист) ТАСС пока получить не удалось.

Основанная в советское время в Пряже звероферма на сегодняшний день является единственной в Карелии, где выращивают пушного зверя.