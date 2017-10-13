Двое рабочих провалились в канализационный люк на северо-востоке Москвы

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Два человека упали в канализационный колодец на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.
"Двое рабочих провалились в люк в районе дома 118, корп. 1 на Дмитровском шоссе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что люди могли провалиться на глубину девять метров, часть колодца может быть затоплена водой.
"В настоящее время один из рабочих извлечен и передан врачам, ведется извлечение второго рабочего", - пояснил источник.