Двое рабочих провалились в канализационный люк на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Два человека упали в канализационный колодец на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Двое рабочих провалились в люк в районе дома 118, корп. 1 на Дмитровском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что люди могли провалиться на глубину девять метров, часть колодца может быть затоплена водой.

"В настоящее время один из рабочих извлечен и передан врачам, ведется извлечение второго рабочего", - пояснил источник.