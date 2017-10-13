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Двое рабочих провалились в канализационный люк на северо-востоке Москвы

Происшествия
13 октября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Один из пострадавших извлечен и передан врачам

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Два человека упали в канализационный колодец на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Двое рабочих провалились в люк в районе дома 118, корп. 1 на Дмитровском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что люди могли провалиться на глубину девять метров, часть колодца может быть затоплена водой.

"В настоящее время один из рабочих извлечен и передан врачам, ведется извлечение второго рабочего", - пояснил источник.

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