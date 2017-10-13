Один из провалившихся в канализационный люк в Москве рабочих погиб

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один госпитализирован после падения рабочих в канализационный колодец на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Один из провалившихся в люк рабочих погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что двое рабочих провалились в люк в районе дома 118, корпус 1, на Дмитровском шоссе. "Один из рабочих извлечен и передан врачам", - сказал источник.