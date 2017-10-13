Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Число пострадавших при обрушении строительных лесов на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По последним данным, всего пострадало 22 человека. Восемь госпитализированы в районную больницу, один - в Кирове", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По данным регионального Минздрава, все они находились в Уржумской центральной районной больнице.

Инцидент произошел около 12:15 мск на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в Уржумском районе области, который находится в 200 км южнее Кирова. Рабочие проводили обработку стен резервуара для горюче-смазочных материалов. В это время произошло обрушение строительных лесов, рассказали ранее в следственном управлении, которое изучит обстоятельства происшествия в рамках уголовного дела. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее в "Транснефти" сообщили, что компания создала комиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Власти Кировской области обещали оказать помощь пострадавшим, сказал ТАСС губернатор региона Игорь Васильев