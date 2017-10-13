Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22

Происшествия
13 октября, 16:49 UTC+3

В СК сообщили, что восемь человек доставлены в районную больницу и один в медучреждение в Кирове

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Число пострадавших при обрушении строительных лесов на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По последним данным, всего пострадало 22 человека. Восемь госпитализированы в районную больницу, один - в Кирове", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По данным регионального Минздрава, все они находились в Уржумской центральной районной больнице.

Инцидент произошел около 12:15 мск на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в Уржумском районе области, который находится в 200 км южнее Кирова. Рабочие проводили обработку стен резервуара для горюче-смазочных материалов. В это время произошло обрушение строительных лесов, рассказали ранее в следственном управлении, которое изучит обстоятельства происшествия в рамках уголовного дела. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее в "Транснефти" сообщили, что компания создала комиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Власти Кировской области обещали оказать помощь пострадавшим, сказал ТАСС губернатор региона Игорь Васильев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама