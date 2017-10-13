Банк в Ярославле эвакуировали после сообщения о минировании

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники отделения банка на улице Некрасова в центре Ярославля были эвакуированы в пятницу после звонка о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
"Было получено сообщение о минировании здания банка, это офис АО "Райффайзенбанк". Полиция и все оперативные службы проводят проверочные мероприятия", - сказала собеседница агентства.
Пока неизвестно, откуда был произведен звонок. Полиция также не уточняет, сколько людей было эвакуировано из здания.