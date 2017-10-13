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Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в саратовской школе

Происшествия
13 октября, 17:52 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 13, октября. /ТАСС

В прокуратуре сообщили, что подросток выстрелил в своего одноклассника из пневматического газобаллонного пистолета

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САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в саратовской гимназии, где подросток ранил одноклассника из пневматического пистолета. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Татьяна Казаченко.

12 октября в одну из больниц Саратова доставили 15-летнего школьника после того, как в него выстрелил одноклассник. ГУ МВД по области проводит проверку. Ситуация находится на контроле Министерства образования области.

"Прокуратурой области организовано проведение проверки органов системы профилактики в связи с происшествием, в результате которого подросток выстрелил в своего одноклассника из пневматического газобаллонного пистолета "Сталкер", - сказала она, уточнив, что проверка коснется сотрудников полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, инспекции по делам несовершеннолетних и других органов, которые занимаются профилактикой преступлений среди детей.

В пресс-службе ГУ МВД области добавили, что оба мальчика до сих пор в поле зрения полиции не попадали. Теперь ответственность грозит родителям обоих подростков, вероятно их оштрафуют за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а самих школьников поставят на учет.

Как уточнил пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Александр Колоколов, состояние пострадавшего подростка оценивается ближе к удовлетворительному, "он находится под наблюдением врачей".

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