Источник: людей эвакуировали из бизнес-центра в Саратове после сообщения о бомбе

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САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб эвакуировали из бизнес-центра в Саратове сотрудников и посетителей из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в одном из офисов бизнес-центра, где располагается банк. По предварительной информации, сообщения о минировании отделений этого банка поступили также и в других регионах России", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время здание оцеплено. Его проверяют на наличие взрывных устройств.
Ранее сообщалось о минировании нескольких школ, вузов, торговых центров в Саратове. По данным регионального главка МВД, ни одно из сообщений на данный момент не подтвердилось.
Серия анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи человек по всей России.