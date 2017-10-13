Звонок о минировании банка в Ярославле оказался ложным

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Сообщение о минировании офиса АО "Райффайзенбанк" в Ярославле оказалось ложным, сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Ярославской области.
"Проверочные мероприятия завершены, никаких опасных предметов не найдено", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники отделения банка на улице Некрасова в центре Ярославля были эвакуированы в пятницу после звонка о минировании. Проверочные мероприятия проводили все оперативные службы. Пока неизвестно, откуда был произведен звонок.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.