Звонок о минировании банка в Ярославле оказался ложным

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Сообщение о минировании офиса АО "Райффайзенбанк" в Ярославле оказалось ложным, сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Ярославской области.

"Проверочные мероприятия завершены, никаких опасных предметов не найдено", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения банка на улице Некрасова в центре Ярославля были эвакуированы в пятницу после звонка о минировании. Проверочные мероприятия проводили все оперативные службы. Пока неизвестно, откуда был произведен звонок.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.