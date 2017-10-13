В России с начала года стало меньше грабежей и разбоев

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество преступлений в России снизилось с начала этого года на 7% по сравнению с прошлым годом: сократилось число краж, грабежей и разбоев.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За девять месяцев текущего года почти в 70 субъектах Российской Федерации наблюдается снижение количества преступлений, числа регистрируемых и нераскрытых преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их общее число уменьшилось на 7% и составило 1551,6 тыс.", - сказала Волк, отметив, что в наибольшей степени сократилось количество краж, грабежей и разбоев, которые составляют более половины всех зарегистрированных преступлений.

"По сравнению с январем - сентябрем 2016 года сократилось и число преступлений экономической направленности. Кроме того, за первые девять месяцев 2017 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено на 20% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - сказала она.

По словам официального представителя МВД, более 92% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, более 80% зарегистрированных с начала года преступлений предварительно расследовано сотрудниками полиции. Количество нераскрытых преступлений сократилось на 14%.

"Согласно статистическим данным, каждое третье расследованное преступление было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнула Волк.