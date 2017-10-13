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Источник: два торговых центра эвакуированы в Москве из-за угрозы взрыва

Происшествия
13 октября, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Сообщается об эвакуации ТЦ "Метрополис" и "Хорошо"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Торговый центр "Метрополис" эвакуирован в Москве из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"ТЦ "Метрополис" эвакуирован в Москве после звонка о заложенном взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что аналогичный звонок об угрозе взрыва поступил в ТЦ "Хорошо" на Хорошевском шоссе, д. 27.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.

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