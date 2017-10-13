Угроза взрыва в ТЦ "Хорошо" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в московском торговом центре "Хорошо" оказалось ложным, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Угроза взрыва не подтвердилась в результате проверки здания кинологами", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе и "Хорошо" на Хорошевском шоссе была объявлена угроза взрыва после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.