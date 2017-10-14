На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 5 км к северу от населенного пункта Лас Амилпас, очаг залегал на глубине 66 км.

Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.