На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 5 км к северу от населенного пункта Лас Амилпас, очаг залегал на глубине 66 км.
Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.