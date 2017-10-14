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Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36

Происшествия
14 октября, 6:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

По оценкам агентства Associated Press, в штате никогда не погибало столько людей в результате одной серии природных пожаров

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© AP Photo/Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 36 человек. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По оценкам AP, в Калифорнии еще никогда не погибало так много людей в результате одной серии природных пожаров. В четверг сообщалось о 30 погибших.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Ведется поиск примерно 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.

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