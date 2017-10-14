В Москве после драки на Болотной площади задержаны три человека

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате драки, произошедшей в пятницу вечером на Болотной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что прибывшие на место полицейские задержали еще троих мужчин. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавил он.