В Москве после драки на Болотной площади задержаны три человека

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате драки, произошедшей в пятницу вечером на Болотной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что прибывшие на место полицейские задержали еще троих мужчин. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавил он.