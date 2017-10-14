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В ДТП в Алтайском крае погиб один человек, четверо пострадали

Происшествия
14 октября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

По предварительным данным полиции, на трассе столкнулись три автомобиля

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием КамАЗа, которое произошло в субботу утром на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным полиции, на трассе столкнулись три автомобиля - две Toyota и КамАЗ. Как полагают в ведомстве, водитель Toyota Harrier, направлявшийся из Бийска в сторону Новосибирска, превысил скорость и столкнулся с попутным грузовиком. В результате Harrier отбросило назад, на Toyota Raum.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Harrier 1982 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. В салоне кроме него находились мужчина и две женщины - все трое пострадавших доставлены в городскую больницу номер один города Барнаула. Кроме того, пострадал водитель второй Toyota, он также доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Ранее о ДТП в районе населенного пункта Зудилово, на 196-м километре дороги Р256 сообщила пресс-служба главка МЧС по Алтайскому краю. Спасатели сообщили, что информация о происшествии поступила в 07:10 по местному времени (03:10 мск). При этом в ведомстве говорили, что на трассе столкнулись шесть машин, в том числе пять легковых.

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