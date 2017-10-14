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Неизвестные украли 4,2 млн рублей из сейфа фирмы в подмосковных Люберцах

Происшествия
14 октября, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили более 4 млн рублей из сейфа коммерческой фирмы в Люберцах, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Утром в минувшую пятницу 31-летний мужчина сообщил в полицию, что поселке Октябрьский в Люберцах двое неизвестных в масках через окно проникли в помещение офиса", - сказал сотрудник пресс-службы.

Отжав дверь сейфа, неизвестные похитили 4,2 млн рублей, отметил он.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сказал представитель подмосковной полиции.

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