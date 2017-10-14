В Мурманской области СК начал проверку инцидента с не пропустившим скорую водителем

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МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области начало проверку информации об инциденте в городе Апатиты, где водитель не пропустил скорую помощь с беременной женщиной. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления.
"СКР ведет проверку по факту инцидента, в котором житель города Апатиты заблокировал дорогу скорой помощи с беременной женщиной", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, водитель автомобиля Great Wall в одном из дворов города Апатиты в ходе конфликта с водителем скорой помощи заблокировал ему дорогу. В конечном итоге скорая, в которой находилась беременная женщина, все-таки смогла объехать автомобиль, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель свои действия объяснил тем, что скорая перекрыла дорогу и не отъехала, чтобы пропустить его, сообщили в пресс-службе, добавив, что обстоятельства инцидента уточняются, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение.