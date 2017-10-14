Нижегородские полицейские нашли в пруду похищенный из ресторана сейф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Полицейские из города Семенов Нижегородской области раскрыли кражу из местного ресторана сейфа, в котором находилось 180 тыс. рублей. Сейф нашелся в пруду, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"В Нижегородской области полицейские отыскали похищенный из ресторана сейф в пруду. По горячим следам сотрудниками ОМВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области раскрыта кража металлического шкафа с 180 тыс. рублей. К ее совершению оказался причастен бывший сотрудник учреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в краже подозревают 34-летнего местного жителя, которого уже не раз привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Злоумышленника уже задержали и заключили под стражу, при этом он не стал отрицать свою причастность к краже и признался, что часть денег из сейфа успел потратить, сообщили в пресс-службе.