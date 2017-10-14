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Стокилограммовую авиабомбу обезвредили и уничтожили в Приморье

Происшествия
14 октября, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Работы по ликвидации проводились между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России в Приморье обезвредили и уничтожили стокилограммовую авиационную бомбу, найденную в районе станции Воздвиженка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления МЧС России по Приморскому краю.

"Между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района проводились работы по уничтожению найденной авиационной бомбы", - говорится в сообщении.

Работы прошли в штатном режиме, и снаряд был успешно ликвидирован. Отмечается, что место находки было оцеплено военнослужащими и полицейскими. Местные жители были предупреждены о планируемых работах.

По имеющейся информации ранее в этом месте располагался военный полигон.

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