Стокилограммовую авиабомбу обезвредили и уничтожили в Приморье

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России в Приморье обезвредили и уничтожили стокилограммовую авиационную бомбу, найденную в районе станции Воздвиженка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления МЧС России по Приморскому краю.

"Между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района проводились работы по уничтожению найденной авиационной бомбы", - говорится в сообщении.

Работы прошли в штатном режиме, и снаряд был успешно ликвидирован. Отмечается, что место находки было оцеплено военнослужащими и полицейскими. Местные жители были предупреждены о планируемых работах.

По имеющейся информации ранее в этом месте располагался военный полигон.