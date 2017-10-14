СМИ: у побережья таиландского острова Пхукет спасли троих тонувших туристов из России

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Трое туристов из России едва не утонули в субботу у побережья острова Пхукет в Таиланде, однако были спасены другими отдыхающими. Об этом сообщила газета Phuket News.

По ее данным, инцидент произошел утром на пляже Найтон. Мужчин, находившихся примерно в 200 метрах от берега, накрыла большая волна. Выбраться на берег им помогли другие отдыхающие.

Как сообщает Phuket News, после происшествия туристы из России находились в сознании, однако двоим из них потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в местную больницу.

В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.