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СМИ: у побережья таиландского острова Пхукет спасли троих тонувших туристов из России

Происшествия
14 октября, 12:21 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 14, октября. /ТАСС

По данным газеты Phuket News, инцидент произошел утром на пляже Найтон

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БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Трое туристов из России едва не утонули в субботу у побережья острова Пхукет в Таиланде, однако были спасены другими отдыхающими. Об этом сообщила газета Phuket News.

По ее данным, инцидент произошел утром на пляже Найтон. Мужчин, находившихся примерно в 200 метрах от берега, накрыла большая волна. Выбраться на берег им помогли другие отдыхающие.

Как сообщает Phuket News, после происшествия туристы из России находились в сознании, однако двоим из них потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в местную больницу.

В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.

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