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ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сельхозпродукции

Происшествия
14 октября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Операцию по задержанию провели сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пограничники совместно с полицейскими задержали в Белгородской области шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в ФСБ России.

"В населенном пункте Шемаево выявлены и задержаны шесть граждан Украины, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Россию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Они прибыли с территории Украины, укрывшись в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) - Валуйки. Поезд сделал, не доезжая до российского пункта пропуска, несанкционированную остановку для выгрузки контрабандного товара.

"В отношении задержанных проводится разбирательство. Два машиниста поезда, также граждане Украины, привлечены к административной ответственности", - сообщили в ФСБ.

Операцию по задержанию провели сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области и белгородским линейным отделом полиции.

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