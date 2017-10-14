ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сельхозпродукции

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пограничники совместно с полицейскими задержали в Белгородской области шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в ФСБ России.
"В населенном пункте Шемаево выявлены и задержаны шесть граждан Украины, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Россию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Они прибыли с территории Украины, укрывшись в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) - Валуйки. Поезд сделал, не доезжая до российского пункта пропуска, несанкционированную остановку для выгрузки контрабандного товара.
"В отношении задержанных проводится разбирательство. Два машиниста поезда, также граждане Украины, привлечены к административной ответственности", - сообщили в ФСБ.
Операцию по задержанию провели сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области и белгородским линейным отделом полиции.