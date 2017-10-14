В Махачкале обезвредили бомбу мощностью 50 граммов тротила

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было обнаружено и обезврежено в недостроенном доме в Махачкале. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель УФСБ по Дагестану.

"Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было найдено в недостроенном доме на проспекте Петра Первого. Оно было на магнитной основе с часовым механизмом. Уничтожили его саперы с помощью накладного заряда", - сказал собеседник агентства.

В этом же здании 5 октября силовики нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства тогда также уничтожили на месте, никто не пострадал.