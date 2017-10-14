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В Махачкале обезвредили бомбу мощностью 50 граммов тротила

Происшествия
14 октября, 12:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, октября. /ТАСС

Взрывное устройство обезвредили в недостроенном доме

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МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было обнаружено и обезврежено в недостроенном доме в Махачкале. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель УФСБ по Дагестану.

"Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было найдено в недостроенном доме на проспекте Петра Первого. Оно было на магнитной основе с часовым механизмом. Уничтожили его саперы с помощью накладного заряда", - сказал собеседник агентства.

В этом же здании 5 октября силовики нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства тогда также уничтожили на месте, никто не пострадал.

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Источник: в Махачкале саперы обезвредили две бомбы, обнаруженные в недостроенном здании

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