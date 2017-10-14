В Махачкале обезвредили бомбу мощностью 50 граммов тротила

Шарапова назвала свою соперницу по финалу турнира WTA в Китае "голодной" и мотивированнойСпорт 14 октября, 13:50
Матвиенко: лишение РФ права голоса в СЕ говорит о необходимости перемен в организацииПолитика 14 октября, 13:46
Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждениеОбщество 14 октября, 13:44
Как волонтеры в Сочи встречают гостей Всемирного фестиваля молодежиОбщество 14 октября, 13:22
Веснина: решение не играть в паре с Макаровой на турнире "ВТБ Кубок Кремля" далось тяжелоСпорт 14 октября, 13:16
Тарпищев: Шарапова может испытать проблемы с адаптацией после перелета в Москву из КитаяСпорт 14 октября, 13:15
Павлюченкова сыграет с Гавриловой в финале турнира WTA в ГонконгеСпорт 14 октября, 12:44
Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:40
Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕААСпорт 14 октября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было обнаружено и обезврежено в недостроенном доме в Махачкале. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель УФСБ по Дагестану.
"Взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте было найдено в недостроенном доме на проспекте Петра Первого. Оно было на магнитной основе с часовым механизмом. Уничтожили его саперы с помощью накладного заряда", - сказал собеседник агентства.
В этом же здании 5 октября силовики нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства тогда также уничтожили на месте, никто не пострадал.