Reuters: четыре человека погибли в результате крушения самолета у берегов Кот-д'Ивуара

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ТАСС, 14 октября. По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения в четверг грузового самолета в море у Абиджана в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Агентство отмечает, что самолет с винтовым двигателем разбился вскоре после вылета в сильный дождь из аэропорта Абиджана. Обломки самолета прибило волной к побережью.
По сведениям Reuters, два тела уже извлечены из-под обломков воздушного судна, еще два замечены среди других фрагментов самолета.
Информационный портал Koaci сообщил, что грузовой самолет принадлежал компании, которая перевозит технику для французской армии. По его данным, на борту могла находиться армейская техника.