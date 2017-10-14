МВД Великобритании ужесточает меры против угрозы нападений с применением кислоты

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ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Великобритании разработало комплекс мер, ужесточающих наказание против угрозы нападений с применением кислоты. В частности, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Такое предложение содержится в обнародованном в субботу пакете мер внутриполитического ведомства по борьбе с насилием, который размещен на официальном сайте британского правительства
"Тюремное заключение для тех, кто неоднократно носил с собой едкие вещества без достаточных на то оснований, значится в числе предложенного сегодня пакета новых законов, направленных на борьбу с жестоким насилием", - сказано в пресс-релизе МВД. По утверждению министерства, основной сбор доказательств должен теперь вестись не вокруг того, насколько велика была вероятность использования подозреваемым кислоты в неблаговидных целях и, исходя из этого, насколько обоснованными были действия властей по задержанию обладателя едких веществ, а вокруг уже совсем другого вопроса - поиска задержанным доводов, объясняющих причину наличия у него при себе кислоты в момент пребывания в публичном месте. Фактически ношение пузырьков с едкими, разъедающими веществами теперь приравнивается к ношению холодного оружия.
Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ. "Нападение с использованием кислоты способно разрушить жизнь и оставить пострадавших со следами как психологических, так и физических травм. Запретив продажу самых вредных едких веществ тем, кому еще не исполнилось 18 лет, и введя минимальные сроки заключения под стражей для тех, кто неоднократно носит их с собой для причинения вреда, мы направляем послание, которое говорит о том, что те трусливые люди, которые применяют их в качестве оружия, не смогут избежать наказания по всей строгости закона", - заявила глава МВД Эмбер Радд.
В последнее время в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году только в одной столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием этой субстанции при нападении на людей. Это примерно в два раза больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет.
В 37% случаев злоумышленники не были найдены, а полиции удалось предъявить обвинения лишь в 20% инцидентов. В первом квартале 2017 года зафиксировано уже 144 подобных нападения. Большинство подобных преступлений, в результате которых жертва получает тяжелые ожоги, происходит в окраинных районах города, однако иногда людей атакуют и в популярных туристических зонах.