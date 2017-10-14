Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Четверо погибших в результате произошедшего в субботу крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве африканской страны.

Кроме того, стало известно, что ранения получили шесть человек, двое из них - серьезные. Среди раненых - четверо французов и двое молдаван, говорится в сообщении агентства France-Presse.

В настоящее время на месте ЧП идут поисковые работы, прибыли пожарные бригады.

Грузовое воздушное судно с винтовым двигателем рухнуло в море вскоре после вылета из аэропорта имени Феликса Уфуе-Буаньи, расположенного в 16 км к юго-востоку от Абиджана. Воздушное судно было зафрахтовано французскими войсками, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в зоне африканского Сахеля. На борту самолета могла находиться военная техника, отмечает информационный портал Koaci. Французская военная база в Абиджане используется для оказания логистической поддержки силам, задействованным в операции "Бархан".